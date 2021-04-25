25 Nisan 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Spor Toto 1.Lig'de Adana Demirspor liderliğe yükseldi!

1. Lig'de zirve alev alev!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

. Lig'de 32. haftada inanılmaz bir heyecan yaşandı. Ligde uzun zamandır lider olan deplasmanda ile 0-0 berabere kalınca, 'un galibiyetinin ardından mavi şimşeklere zirvedeki yerini kaptırdı.

. Lig' heyecanı tüm hızıyla devam ediyor... Ligin 32. haftasında oynanan maçlar sonucunda liderliğe yükselirken, ise lige veda etti.

Ankaraspor, 'un ardından 2. Lig'e düşen 2. takım oldu.

Adana Demirspor 32. hafta itibariyle 64 puanla ligin liderliğine yerleşti, ve ise aynı puan ve averajla sırasıyla 2. ve 3. sırada yer aldı.

ADANA DEMİRSPOR ZİRVEDE

Adana Demirspor, play-off için son bir adım atmak isteyen 'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldıktan sonra averajla liderliğe yerleşti. Adana Demir'in gollerini 20. ve 48. dakikalarda ile 87. dakikada Yunus kaydetti. Tuzlaspor'un ise yenilginin ardından play-off şansı kalmadı.

ADANA DEMİRSPOR'UN KALAN MAÇLARI


Menemenspor (D)

GİRESUNSPOR LİDERLİĞİ KAYBETTİ

Haftaya lider giren Giresunspor, deplasmanından 0-0'lık eşitlikle ayrıldı ve zirveyi Adana Demirspor'a teslim etti. Son 5 haftada 7 puan kaybeden Karadeniz temsilcisi, 64 puanla 2. basamakta yer alıyor.

ANKARASPOR KÜME DÜŞTÜ!

Ankaraspor sahasında 'u 3-2 mağlup etmesine rağmen Menemenspor'un Eskişehirspor'u mağlup etmesinin ardından ligden düşen 2. takım oldu.

GİRESUNSPOR'UN KALAN MAÇLARI


Tuzlaspor (D)

SAMSUNSPOR İLK 2'Yİ ZORLUYOR

'e doğrudan yükselmek için mücadele veren Samsunspor, deplasmanda 'u 2-0 yendi ve ilk 2 sıradaki Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından aynı puanla 3. sırada yer aldı. Son 5 haftada yenilgi görmeyen ve 13 puan toplayan Samsunspor'un gollerini 25. dakikada Yasin ile 48. dakikada Gökhan kaydetti.

SAMSUNSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Ankaraspor
Adanaspor (D)

1. LİG'DE SÜPER LİG YARIŞI

1- 64 puan, Adana Demirspor
2- 64 puan, Giresunspor
3- 64 puan, Samsunspor

ALTAY PLAY-OFF OYNAYACAK

Play-off potasının içindeki Altay, deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor'a 2-0 yenildi ve play-off oynayacağı kesinleşti. Puanını 29 yapan Akhisarspor ise, 14. sırada bulunan Adanaspor ve 15. sırada bulunan Menemenspor'un 5 puan gerisinde son 2 haftaya giriyor. Akhisar, kalan haftalarda puan kaybı yaşarsa ya da Menemenspor ile Adanaspor'dan biri puan kaybı yaşarsa Akhisarspor lige veda edecek.

1. LİG'DE PLAY-OFF POTASI

4- 60 puan, İstanbulspor
5- 57 puan, Altay
6- 54 puan, Altınordu
7- 52 puan, Keçiörengücü
8- 50 puan, Ümraniyespor

TFF 1. LİG'DE TOPLU SONUÇLAR

0-2 Adanaspor - Ümraniyespor
2-0 Akhisarspor - Altay
0-0 Altınordu - Giresunspor
3-2 Ankaraspor - Bandırmaspor
1-2 Balıkesirspor - Keçiörengücü
0-2 Boluspor - Samsunspor
1-2 Bursaspor - İstanbulspor
2-1 Menemenspor - Eskişehirspor
0-3 Tuzlaspor - Adana Demirspor

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