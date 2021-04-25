25 Nisan 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberi: Altay’da flaş gelişme! Osman Özköylü ile...

Altay’da flaş gelişme! Osman Özköylü ile...
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

. Lig’de zirve iddiasını sürdüren ’da, ile yollar ayrıldı. Özköylü, çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Ligde deplasmanda 'la karşılaşacak siyah-beyazlı takımla 'daki bir otelde kampa giren , akşam saatlerinde yönetimle bir araya geldi.

Yönetim, ayrılık kararı konusunda gerekçe göstermeden deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak vedalaştı. İlk 2 iddiası azalan ve oynaması beklenen 'ın kalan haftalar için teknik adam arayışına girdiği belirtildi. Teknik direktör 'in yerine 21. haftada takımın başına geçen Osman Özköylü 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi gördü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Altınordu - Giresunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Altınordu - Giresunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Suat Kaya ile yollar ayrıldı! Suat Kaya ile yollar ayrıldı!
Ankaraspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ankaraspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör