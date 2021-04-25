Son dakika spor haberi: Altay’da flaş gelişme! Osman Özköylü ile...

TFF 1. Lig’de zirve iddiasını sürdüren Altay’da, Osman Özköylü ile yollar ayrıldı. Özköylü, çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Ligde deplasmanda Akhisarspor'la karşılaşacak siyah-beyazlı takımla Manisa'daki bir otelde kampa giren Osman Özköylü, akşam saatlerinde yönetimle bir araya geldi.



Yönetim, ayrılık kararı konusunda gerekçe göstermeden deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak vedalaştı. İlk 2 iddiası azalan ve Play-Off oynaması beklenen Altay'ın kalan haftalar için teknik adam arayışına girdiği belirtildi. Teknik direktör Yücel İldiz'in yerine 21. haftada takımın başına geçen Osman Özköylü 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi gördü.

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