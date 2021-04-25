TFF 1. Lig'in 32. haftasında Altınordu ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Altınordu ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altınordu - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTINORDU - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altınordu - Giresunspor maçı 25 Nisan Pazar günü saat 20:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak (Konferans yayın)

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