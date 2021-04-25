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TFF 1. LİG

Altınordu - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Altınordu - Giresunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

. Lig'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altınordu - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTINORDU - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altınordu - Giresunspor maçı 25 Nisan Pazar günü saat 20:30'da 'da canlı yayınlanacak (Konferans yayın)

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