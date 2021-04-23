Akhisarspor'dan skandal transfer! Martins Chisom Onyebueke...

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, skandal bir transfere imza attı. Devre arasında 27 transfer birden yapan Manisa ekibinde transferlerin 13'ü hiç süre almazken, kadroya katılan isimlerden olan Martins Chisom Onyebueke'nin futbolcu olmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Akhisarspor'da devre arasında transfer edilen 27 oyuncudan 13'ü 1 dakika bile süre alamadı. Aralarından bir tanesini ise kimse tanımıyor: Martins Chisom Onyebueke.



FUTBOLCU OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI!

Yeşil-siyahlıların 6 aylığına transfer ettiği ancak hiç maç kadrosuna alınmayan 20 yaşındaki Nijeryalı Martins Chisom Onyebueke'nin FIFA kayıtlarına göre futbolcu olmadığı ortaya çıktı.







YÖNETİM TFF'YE ŞİKAYET EDİLDİ!

Spor Toto 1. Lig ekibi Akhisarspor'da başkan Evren Özbey, kardeşi Serhat Özbey ve gayrı resmi ortakları olduğu iddia edilip kulüpte 9 oyuncusu bulunan futbolcu temsilcisi Abdul Samet Süner, Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet edildi. Özbey yönetiminde yaşananlarla ilgili kongre üyeleri adına suç duyurusunda bulunan yeşil-siyahlıların eski hukukçusu Avukat Sezer Baylan, Özbey kardeşler ve Süner'i Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etti.



Futbol Federasyonu'na yaklaşık 50 sayfalık delil ve fotoğrafın yanında 28 Temmuz 2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden kulüp yöneticisi Serhat Özbey'in menajerlik şirketi kurucusu olduğuna dair belgeyi kanıt olarak sunan Baylan, Evren Özbey'in dolaylı, Serhat Özbey ve Abdul Samet Süner'in doğrudan menajerlik yaptığını belirtip TFF talimatlarına aykırılık nedeniyle bu isimler için 1 yıl hak mahrumiyeti cezası talep etti. TFF talimatlarına göre kulüp yöneticilerinin doğrudan veya dolaylı menajerlik faaliyetinde bulunması yasaklanıyor.





ŞOK İDDİALAR BİTMEDİ!

Baylan, TFF'ye sundukları delillerde Serhat Özbey'in yeşil-siyahlı kulübe transfer olan Delarge, Çekdar, Sissoko, Yusuf Cihat gibi oyuncuların direkt menajerliğini yaptığına dair sosyal medya paylaşımlarının ekran görüntülerini de sundu. TFF Hukuk Kurulu'nda şikayet dosyalarının incelendiğini belirten Sezer Baylan, "Kongre üyeleri ve yeşil-siyahlı kulübe gönül vermiş taraftarlar olarak Akhisarspor'un menajerlik oyunlarıyla eriyip gitmesine izin vermeyeceğiz" dedi.



TRANSFER İÇİN AİLEDEN PARA MI ALINDI?

Akhisar'da Eylül 2020'den beri kulübü yöneten Evren Özbey döneminde transferlerle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmedi. Kulüpte görev almadan önce menajerlik şirketini kapattığını açıklayan Başkan Özbey ve kardeşlerinin daha önce profesyonel yapılan altyapıdan gençlerin ailelerinden para talep ettiği, menajerliğini kendilerine vermeyen futbolcuları kadro dışı bıraktığı iddia edilmiş, devre arasında transfer edilip hiç oynamayan 13 futbolcudan Alim Aykut, transfer için babasından para alındığını savunmuştu.

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