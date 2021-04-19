19 Nisan 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Ümraniyespor 4-3 Ankaraspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ümraniye'den müthiş geri dönüş!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

. Lig'in 35. haftasında sahasında 'u 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 4-3 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Kehinde 3 gol kaydetti.

. Lig'in 31. haftasında , 'u konuk etti. Mücadele ev sahibi Ümraniyespor'un 4-3'lük galibiyetiyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada savunmanın üzerinden atılan pasta kaleci ile karşı karşıya kalan 'in vuruşunda kaleci Mejias'tan seken top kornere çıktı.

15. dakikada sağ kanattan gelişen Ankaraspor atağında 'in ortasını arka direkte kafa ile tamamladı ve topu ağlara gönderdi. 0-1

29. dakikada Bodul'un savunma arasına yerden gönderdiği pası alan , ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 0-2

41. dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında 'in ortasına ceza alanı içine Gomis kafa ile vurdu. Kaleci Mejias, topu rahat kontrol etti.

45+2. dakikada 'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Kehinde'nin kafa vuruşunda top, kaleci Mejias'ın müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-2

60. dakikada Kartal Kayra'nın ceza alanına doğru şişirdiği topu kafa ile Kehinde'ye doğru indirdi. Ceza alanı içi sol çaprazda Kehinde'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

72. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Ercan'ın ortasını altı pas içine Kehinde tamamladı ve hem kendisinin hem de takımının üçüncü golünü kaydetti. 3-2

75. dakikada Blagojevic'in sağ taraftan kullandığı kornerde , savunmanın arasından iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. 3-3

79. dakikada Kehinde'nin pasını alan 'in kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert vuruş az farkla direğin üstünden auta çıktı.

84. dakikada Blagojevic'nin ortasına arka direkte Pedersen kafa ile vurdu ancak top direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Ümraniyespor savunması uzaklaştırdı.

87. dakikada Ercan Yazıcı'dan şık bir çalımla sıyrılan Kehinde, pasını ceza alanı içinde 'a aktardı. Bu futbolcunun aşırtma şutunda top filelerle buluştu. 4-3
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