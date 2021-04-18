18 Nisan 2021, Pazar

TFF 1. LİG

İstanbulspor 4-0 Menemenspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İstanbulspor fark attı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

. Lig'in 31. haftasında İstanbulspor sahasında 'u 4-0 mağlup etti.

. Lig'in 31. haftasında İstanbulspor, EG 'u konuk etti. Ev sahibi ekip ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

26. dakikada sol kanatta topla buluşan , rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi ve kale sahası içine ortaladı. Bu noktada savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

29. dakikada Abazaj'ın sağdan yaptığı yerden ortada savunmanın ıska geçtiği top Ali Yaşar'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda defanstan seken topa gelişine vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-0

36. dakikada Menemenspor soldan korner kazandı. Topun başına geçen direkt kaleye gönderdi ancak kaleci Alperen son anda topu kornere çelmeye başardı.

46. dakikada 'in pasında savunmanın ıska geçtiği top Abazaj'da kaldı. Rakibinin sağından atıp solundan geçen bu futbolcu ceza çizgisinden vurdu ancak kaleci gole izin vermedi.

52. dakikada sol kanatta topla buluşan , Ali Yaşar'la verkaç yapıp son çizgiye indi ve ceza sahası içine ortaladı. Kale önünde boş pozisyondaki müsait pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

77. dakikada 'ın kaptırdığı top Eslem'in önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında savunmanın arkasına sarkan , ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruş yaparak farkı 3'e yükseltti. 3-0

80. dakikada sağ kanatta topla buluşan İbrahim rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada müsait pozisyondaki Eslem, kafayla topu ağlara gönderdi. 4-0
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