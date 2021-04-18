18 Nisan 2021, Pazar
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Maçtan dakikalar
26. dakikada sol kanatta topla buluşan Ali Yaşar, rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi ve kale sahası içine ortaladı. Bu noktada Menemen savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
29. dakikada Abazaj'ın sağdan yaptığı yerden ortada savunmanın ıska geçtiği top Ali Yaşar'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda defanstan seken topa Onur gelişine vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-0
36. dakikada Menemenspor soldan korner kazandı. Topun başına geçen Tayfun direkt kaleye gönderdi ancak kaleci Alperen son anda topu kornere çelmeye başardı.
46. dakikada Eslem'in pasında savunmanın ıska geçtiği top Abazaj'da kaldı. Rakibinin sağından atıp solundan geçen bu futbolcu ceza çizgisinden vurdu ancak kaleci Batuhan gole izin vermedi.
52. dakikada sol kanatta topla buluşan Levent, Ali Yaşar'la verkaç yapıp son çizgiye indi ve ceza sahası içine ortaladı. Kale önünde boş pozisyondaki Mirkan müsait pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0
77. dakikada Omar'ın kaptırdığı top Eslem'in önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında savunmanın arkasına sarkan İbrahim, ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruş yaparak farkı 3'e yükseltti. 3-0
80. dakikada sağ kanatta topla buluşan İbrahim rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada müsait pozisyondaki Eslem, kafayla topu ağlara gönderdi. 4-0
İstanbulspor 4-0 Menemenspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında İstanbulspor sahasında Menemenspor'u 4-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 31. haftasında İstanbulspor, EG Menemenspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar
26. dakikada sol kanatta topla buluşan Ali Yaşar, rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi ve kale sahası içine ortaladı. Bu noktada Menemen savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
29. dakikada Abazaj'ın sağdan yaptığı yerden ortada savunmanın ıska geçtiği top Ali Yaşar'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda defanstan seken topa Onur gelişine vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-0
36. dakikada Menemenspor soldan korner kazandı. Topun başına geçen Tayfun direkt kaleye gönderdi ancak kaleci Alperen son anda topu kornere çelmeye başardı.
46. dakikada Eslem'in pasında savunmanın ıska geçtiği top Abazaj'da kaldı. Rakibinin sağından atıp solundan geçen bu futbolcu ceza çizgisinden vurdu ancak kaleci Batuhan gole izin vermedi.
52. dakikada sol kanatta topla buluşan Levent, Ali Yaşar'la verkaç yapıp son çizgiye indi ve ceza sahası içine ortaladı. Kale önünde boş pozisyondaki Mirkan müsait pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0
77. dakikada Omar'ın kaptırdığı top Eslem'in önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında savunmanın arkasına sarkan İbrahim, ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruş yaparak farkı 3'e yükseltti. 3-0
80. dakikada sağ kanatta topla buluşan İbrahim rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada müsait pozisyondaki Eslem, kafayla topu ağlara gönderdi. 4-0
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