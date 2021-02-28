28 Şubat 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 1-1 Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ankara'da puanlar paylaşıldı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

. Lig'in 24. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golünü kaydederken, konuk ekibin golü 'den geldi.

, . Lig'in 24. haftasında 'nda zirve mücadelesi veren Yılport 'u konuk etti. Zorlu karşılaşma 1-1 sona erdi. 'nün golü 61. dakikada 'dan gelirken, Yılpot Samsunspor'un golünü 89. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 3 maça çıkan Keçiörengücü puanını 39'a yükseltti. ile zirve yarışı içerisinde olan Samsunspor ise yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı ve puanını 50 yaptı.

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