28 Şubat 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Bu sonuçla galibiyet hasreti 3 maça çıkan Keçiörengücü puanını 39'a yükseltti. Giresunspor ile zirve yarışı içerisinde olan Samsunspor ise yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı ve puanını 50 yaptı.
Keçiörengücü 1-1 Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Keçiörengücü sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golünü Barış Yılmaz kaydederken, konuk ekibin golü Nadir Çiftçi'den geldi.
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 24. haftasında Aktepe Stadı'nda zirve mücadelesi veren Yılport Samsunspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma 1-1 sona erdi. Keçiörengücü'nün golü 61. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan gelirken, Yılpot Samsunspor'un golünü 89. dakikada Nadir Çiftçi kaydetti.
Bu sonuçla galibiyet hasreti 3 maça çıkan Keçiörengücü puanını 39'a yükseltti. Giresunspor ile zirve yarışı içerisinde olan Samsunspor ise yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı ve puanını 50 yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi