Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 24. haftasında Aktepe Stadı'nda zirve mücadelesi veren Yılport Samsunspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma 1-1 sona erdi. Keçiörengücü'nün golü 61. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan gelirken, Yılpot Samsunspor'un golünü 89. dakikada Nadir Çiftçi kaydetti.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 3 maça çıkan Keçiörengücü puanını 39'a yükseltti. Giresunspor ile zirve yarışı içerisinde olan Samsunspor ise yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı ve puanını 50 yaptı.



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