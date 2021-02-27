27 Şubat 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor 2-0 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Adana Demir yeni statta siftah yaptı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında , sahasında ağırladığı Royal Hastanesi 'u 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Ayrıca Yeni Adana Stadyumunun ilk galibiyetini Adana Demirspor almış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada 'da topa dokunamadı. Boşta kalan topa vurdu, Meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

23'üncü dakikada - verkaçında ceza alanı önünde topla buluşan Kurt sert vurdu. Top az farkla auta gitti.

45'inci dakikada , Samet'en sıyrılamadı ve ceza alanı içine topu ortaladı. Rassoul ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi ve top az farkla direğin dibinden kornere çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle son buldu.
48'inci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan , düzgün bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak direğe çarpıp geri oyuna döndü.

52'nci dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan Yunus'un ara pasıyla buluşan Sinan, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

63'üncü dakikada 'da 'nın hatasıyla topla buluşan , ceza sahası içerisinde çizgideki 'e gönderdi. Mehmet Akyüz boş kaleye gönderdiği şutla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor sahasında 3 puanın sahibi oldu.



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