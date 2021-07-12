12 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Boluspor Galatasaray'dan Emin Bayram'ı kiraladı!

G.Saraylı genç isim 1. Lig'e gitti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.07.2021

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'dan kiraladıkları Emin Bayram'ı, 1 yıl daha kiraladıklarını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Beypiliç Boluspor, Galatasaray'dan Emin Bayram'ı bir kez daha kiraladığını duyurdu.

Boluspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emin Bayram ile yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı." ifadeleri kullanıldı.

EMİN BAYRAM KİMDİR?

2 Nisan 2003 İstanbul doğumlu olan Bayram, Galatasaray altyapısında futbola başladı. Emin Bayram, 35 kez Milli Takımlarda forma giyerken, 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta Galatasaray forması giydi. Bayram, 2020-2021 sezonun ikinci yarısında Boluspor forması ile 10 karşılaşmada görev yaptı.

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