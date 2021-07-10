TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligi'nde şampiyon Samsunspor! Balıkesirspor U19 1 - 2 Samsunspor U19 (Maç özeti)
TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligi'nde Balıkesirspor ve Samsunspor, Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan final müsabakasında kozlarını paylaştı. Samsunspor, Balıkesirspor'u 2-1 geçerek kupanın sahibi oldu. İşte maçın özeti... | Son dakika spor haberleri
TFF 1. Lig U19'da final maçında Yılport Samsunspor ile Balıkesirspor Antalya'da karşı karşıya geldi.
Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde seyircisiz olarak oynanan maçta Balıkesirspor, 6. dakikada Oltion Bilalli'nin attığı golle Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti. Samsunspor, 61. dakikada Emirhan Güler'in attığı golle Balıkesirspor karşısında skoru 1-1'e getirdi.
Maçın son dakikalarında Emirhan Koca sahneye çıktı. Emirhan, kaydettiği golle Samsunspor'u 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor kupanın sahibi oldu.
MAÇ ÖZETİ:
MAÇIN GOLLERİ
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