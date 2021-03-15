15 Mart 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor'a büyük şok! Stadyumun ve tesislerin elektriği kesildi

Bursaspor'a büyük şok! Stadyumun ve tesislerin...
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden 'un elektrik borcu nedeniyle stadyumun ve zlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin elektriği kesildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden , maddi anlamda adeta çöktü. Ankaraspor maçı sonrası futbolcuların isyan bayrağını çekmesinin ardından bu kez de elektrik problemi ile karşı karşıya kalındı. 4 milyon TL'ye yaklaşan elektrik borcunu ödemeyen yeşil-beyazlı kulüp, daha önce 1'i sözlü, 2'si de yazılı olmak üzere Limak Uludağ Elektrik Şirketi ile 3 kez protokol imzalamıştı.

Başkan Erkan Kamat'ın koşulları yerine getirmemesi ve borçla ilgili her hangi bir girişimi bulunmaması sebebiyle bugün Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin elektrikleri kesildi. Genç futbolcuların eğitim gördüğü, altyapının kalbi Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nin enerjisi ise kesilmedi. Limak Uludağ Elektrik Şirketi'nin, borç ödenmemesi halinde bir daha Bursaspor Kulübü'nün elektriklerini açmayacağı öğrenildi.

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