15 Nisan 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

Ankaraspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Ankaraspor - Altay maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

. Lig'in 30. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaraspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaraspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaraspor - Altay maçı 15 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da 'da canlı yayınlanacak.

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