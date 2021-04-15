TFF 1. Lig'in 30. haftasında Ankaraspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaraspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Ankaraspor ile Altay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaraspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaraspor - Altay maçı 15 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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