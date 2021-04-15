15 Nisan 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

Bursaspor 2-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bursaspor geriden gelerek kazandı!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.04.2021

. Lig'in 30. haftasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde , ilk yarıyı geride kapattığı karşılaşmada 'u genç oyuncusu Güler'in, 84 ve 90+4'üncü dakikada attığı goller ile 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR!

28'inci dakikada Bursaspor etkili geldi. Tuğbey'in pası ile birlikte ceza sahasına topla birlikte giren Berat, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Kurtuluş topu çeldi.

39'uncu dakikada 'ın pası sonrası ceza sahası içerisinde gelişine yaptığı vuruşta top savunmadan sekti. Devamında röveşataya çıkan Burak Altıparmak'ın vuruşu kısa kalırken, 'un altıpas üzerinden kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta yöneldi.

45'inci dakikada Royal Hastanesi öne geçti. Orta alandan gönderilen uzun top, savunmada 'ın müdahalesi yeterli olmadı. Ceza sahası çizgisinde önünde bulduğu top ile içeriye giren , yerden yaptığı plase vuruş ile meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 0-1.

57'nci dakikada aldığı pas ile ceza sahasına topla birlikte giren , rakibini ekarte ettikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Özer'in vuruşunda üzerine gelen topa kaleci Kurtuluş sahip oldu.

66'ncı dakikada ceza yayına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta, Burak Altıparmak'ın yaptığı plase vuruş sonrası meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

85'inci dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Burak Kapacak'ın pası ile birlikte kaleci ile karşı karşıya kalan Eren, yaptığı düzgün vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

90'ıncı dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren 'nin vuruşunda meşin yuvarlak yakın kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

90+4'üncü dakikada Bursaspor öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Burak Altıparmak'ın içeriye doğru gönderdiği topa gelişine vuran Eren, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti: 2-1.

Karşılaşma bu skor ile sona erdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Elimizden geleni yaptık "Elimizden geleni yaptık"
Altay'a başkentte çelme! Altay'a başkentte çelme!
Gol düellosunda kazanan Ümraniyespor! Gol düellosunda kazanan Ümraniyespor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör