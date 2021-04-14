14 Nisan 2021, Çarşamba
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Adanaspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adanaspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Adanaspor ile Akhisarspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adanaspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ADANASPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adanaspor - Akhisarspor maçı 14 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
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