06 Mart 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bandırmaspor 2-2 Altınordu ( MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bandırmada gol düellosunda kazanan yok!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.03.2021

. Lig'in 25. haftasında play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında 'yu konuk etti. Mücadele 2-2 sona erdi.

'e çıkma mücadelesi veren , . Lig'in 25. haftasında 'a konuk oldu.

Ev sahibi takım 2 golü de penaltıdan kaydetti. 59'da ve 82'de penaltı vuruşlarını gole çevirdi.

'nın sayılarını ise 38'de , 64'te attı.

Bandırmaspor puanını 32 yaptı.

Altınordu ise puanını 45 yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Samsunspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ankaraspor - Menemenspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ankaraspor - Menemenspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Bandırmaspor - Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Bandırmaspor - Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ