06 Mart 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ankaraspor 1-1 Menemenspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ankaraspor ile Menemenspor yenişemedi
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında sahasında 'u konuk etti. Ev sahibi ekip, uzatmalarda yediği golle 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Ankaraspor'un golünü 19. dakikada Umar kaydederken, Menemenspor ise 90+3'te İsmail Haktan Odabaşı'nın golüyle skora dengeyi getirdi.

Bu sonuçla birlikte Ankaraspor 16 puana yükselirken, Menemenspor ise 27 puanda ulaştı.

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