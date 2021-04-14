Balıkesirspor 1-2 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig'in 30. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Balıkesirspor'u Eduard Rroca ve Patrick Atchom'un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
TFF 1. Lig'in 30. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan konuk takım 2-1 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar:
12. dakikada sol kanattan Uygar Mert'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rroca meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
38. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Manaj'ın ceza sahası içine ortasında Enes İslam'ın sert şutunu Mehmet Yeşil kornere gönderdi.
59. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında Rroca'nın sert şutunu kaleci Atilla çeldi. Dönen topa Levent'in vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.
65. dakikada Enes İslam ceza sahası içinde Wellington tarafından düşürülünce hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Arb Manaj topu filelere yolladı. 1-1
90+2. dakikada İstanbulspor'un kullandığı köşe atışında Etoga Atchom direkten dönen topu ağlara gönderdi. 1-2
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