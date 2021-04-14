14 Nisan 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Balıkesirspor 1-2 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Balıkesirspor 1-2 İstanbulspor MAÇ SONUCU - ÖZET
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

. Lig'in 30. haftasında , deplasmanda 'u ve 'un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

. Lig'in 30. hafta müsabakasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan konuk takım 2-1 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar:

12. dakikada sol kanattan 'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rroca meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
38. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Manaj'ın ceza sahası içine ortasında 'ın sert şutunu kornere gönderdi.
59. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında Rroca'nın sert şutunu kaleci Atilla çeldi. Dönen topa Levent'in vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.
65. dakikada Enes İslam ceza sahası içinde tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Arb Manaj topu filelere yolladı. 1-1
90+2. dakikada İstanbulspor'un kullandığı köşe atışında direkten dönen topu ağlara gönderdi. 1-2

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