Adana Demirspor İsmail Aissati ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Adana temsilcisi, İsmail Aissati'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde takımımıza katılan İsmail Aissati'nin sözleşmesi, ailevi nedenlerden dolayı karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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