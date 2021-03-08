08 Mart 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor İsmail Aissati ile yollarını ayırdı

Adana Demirspor'da flaş ayrılık!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'da flaş bir ayrılık yaşandı. Adana temsilcisi, İsmail Aissati'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde takımımıza katılan İsmail Aissati'nin sözleşmesi, ailevi nedenlerden dolayı karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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