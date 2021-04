Spor Toto 1.Lig'in 29. haftasında Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde kalma umudunu arttırdı.

DİĞER

TFF 1. LİG HABERLERİ

DİĞER HABERLER

TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Adanaspor sahasında ağırladığı Ankaraspor 'a 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı.3'üncü dakikada Ankaraspor'da Mahmut'un köşe vuruşunda kaleci Karacic topu uzaklaştırmadı. Kalecinin hatasıyla topu önünde bulan Ercan düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.19'uncu dakikada Adanaspor'da Celil 'in soldan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde bulunan Evren 'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.30'uncu dakikada Canberk 'in defans arkasına gönderdiği topla buluşan Ergin , aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.34'üncü dakikada Adanaspor'da topla buluşan Eren sağ çaprazdan sert vurdu. Kaleci Osorio uzanarak topu kornere çeldi.49'uncu dakikada Ankaraspor'da atak geliştiren Mahmut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kracic'de kaldı.72'nci dakikada Adanaspor kalesinde oluşan karambolde topu önüne alan Pedersen 'in vuruşunda kaleci Kracic topu uzaklaştırdı.85'inci dakikada Ankaraspor'da Erdem üç oyuncuyu geçerek pasını Ulatonbosun'a gönderdi. Ulataonbosun'un topuk pasıyla topla buluşan Blagojevic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.90+1'inci dakikada Adanaspor'da Furkan 'ın ortasına kafa vuruşu yapan Ahmethan topu ağlarla buluşturdu: 1-2.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adanaspor sahasında ağırladığı Ankaraspor'a 2-1 mağlup oldu.