11 Nisan 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Adanaspor 1-2 Ankaraspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ankaraspor'dan kritik 3 puan!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

Spor Toto 1.Lig'in 29. haftasında deplasmanda 'u 2-1 mağlup ederek ligde kalma umudunu arttırdı.

TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında sahasında ağırladığı 'a 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı.

3'üncü dakikada Ankaraspor'da Mahmut'un köşe vuruşunda kaleci Karacic topu uzaklaştırmadı. Kalecinin hatasıyla topu önünde bulan düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

19'uncu dakikada Adanaspor'da 'in soldan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde bulunan 'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

30'uncu dakikada 'in defans arkasına gönderdiği topla buluşan , aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

34'üncü dakikada Adanaspor'da topla buluşan sağ çaprazdan sert vurdu. Kaleci uzanarak topu kornere çeldi.

49'uncu dakikada Ankaraspor'da atak geliştiren Mahmut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kracic'de kaldı.

72'nci dakikada Adanaspor kalesinde oluşan karambolde topu önüne alan 'in vuruşunda kaleci Kracic topu uzaklaştırdı.

85'inci dakikada Ankaraspor'da Erdem üç oyuncuyu geçerek pasını Ulatonbosun'a gönderdi. Ulataonbosun'un topuk pasıyla topla buluşan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

90+1'inci dakikada Adanaspor'da 'ın ortasına kafa vuruşu yapan topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adanaspor sahasında ağırladığı Ankaraspor'a 2-1 mağlup oldu.
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