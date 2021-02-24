24 Şubat 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Samsunspor 6-1 Eskişehirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Samsun Eskişehir'i farklı geçti
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

. Lig'in 23. haftasında Samsunspor, sahasında 'u 6-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

. Lig'in 23. haftasında Samsunspor ile , Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, rakibini 4. dakikada , 16. dakikada (P), 31. dakikada , 58. dakikada , 60. dakikada ve 86. dakikada 'ın attığı gollerle 6-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Konuk takımın tek golüyse 73. dakikada 'den geldi.

Samsunspor bu sonuçla puanını 49'a yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 15. yenilgisini alan Eskişehirspor ise 7 puanla son sırada kaldı.

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