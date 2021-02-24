Son dakika spor haberleri: Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor deplasmanda Adanaspor'u 4-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlıların gollerini; Hüsamettin, Nalepa, Balde ve Sergen kaydetti. Bu sonucun ardından çotanaklar puanını 53 yaparken, üst üste 12. galibiyetini elde etti.