Samsunspor 6-1 Eskişehirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Samsunspor, sahasında Eskişehirspor'u 6-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Samsunspor ile Eskişehirspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, rakibini 4. dakikada Veli Çetin, 16. dakikada İlyas Kubilay Yavuz (P), 31. dakikada Yasin Öztekin, 58. dakikada Jugurtha Hamroun, 60. dakikada Oğuz Gürbulak ve 86. dakikada Burak Çalık'ın attığı gollerle 6-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Konuk takımın tek golüyse 73. dakikada İbrahim Halil Öner'den geldi.
Samsunspor bu sonuçla puanını 49'a yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 15. yenilgisini alan Eskişehirspor ise 7 puanla son sırada kaldı.
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