21 Şubat 2021, Pazar
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Maçtan dakikalar
6. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında Burak Altıparmak'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ozan İsmail Koç'un şutu az farkla auta çıktı.
14. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mrsıç'in ara pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Enes İslam'ın şutunu kaleci Ataberk ayakları ile uzaklaştırdı.
34. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Bursaspor defansının yaptığı hatadan topu kapan Arb Manaj meşin yuvarlağı kaleci Ataberk'in solundan ağlarla buluşturdu. 1-0
44. dakikada Mert Örnek'in pası ile ceza sahasına giren Mrsic'in sert şutunu kaleci Ataberk kornere çeldi.
51. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Taşkın Çalış'ın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Arb Manaj'ın kafa şutu az farkla auta çıktı.
61. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mrsic'in pası ile topu ceza sahasına taşıyan Arb Manaj sert bir sut ile Kaleci Ataberk'in üstünden golü buldu. 2-0
84. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde Ramazan Keskin Arb Manaj'a yaptığı faulde hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
86. dakikada penaltı için topun başına geçen Anıl Taşdemir ağları sarstı. 3-0
Balıkesirspor 3-0 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 22. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek son 3 karşılaşmada 7 puan topladı.
TFF 1. Lig'in 22. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Bursaspor karşılaştı. Karşılaşmayı Balıkesirspor 3-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında Burak Altıparmak'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ozan İsmail Koç'un şutu az farkla auta çıktı.
14. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mrsıç'in ara pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Enes İslam'ın şutunu kaleci Ataberk ayakları ile uzaklaştırdı.
34. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Bursaspor defansının yaptığı hatadan topu kapan Arb Manaj meşin yuvarlağı kaleci Ataberk'in solundan ağlarla buluşturdu. 1-0
44. dakikada Mert Örnek'in pası ile ceza sahasına giren Mrsic'in sert şutunu kaleci Ataberk kornere çeldi.
51. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Taşkın Çalış'ın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Arb Manaj'ın kafa şutu az farkla auta çıktı.
61. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mrsic'in pası ile topu ceza sahasına taşıyan Arb Manaj sert bir sut ile Kaleci Ataberk'in üstünden golü buldu. 2-0
84. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde Ramazan Keskin Arb Manaj'a yaptığı faulde hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
86. dakikada penaltı için topun başına geçen Anıl Taşdemir ağları sarstı. 3-0
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