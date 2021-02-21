21 Şubat 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Balıkesirspor 3-0 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Balıkesirspor'dan kritik galibiyet!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

. Lig'in 22. hafta müsabakasında sahasında 'u 3-0 mağlup ederek son 3 karşılaşmada 7 puan topladı.

. Lig'in 22. hafta müsabakasında ile karşılaştı. Karşılaşmayı Balıkesirspor 3-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında 'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan 'un şutu az farkla auta çıktı.
14. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mrsıç'in ara pası ile ceza sahası içinde topla buluşan 'ın şutunu kaleci Ataberk ayakları ile uzaklaştırdı.
34. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Bursaspor defansının yaptığı hatadan topu kapan meşin yuvarlağı kaleci Ataberk'in solundan ağlarla buluşturdu. 1-0
44. dakikada 'in pası ile ceza sahasına giren 'in sert şutunu kaleci Ataberk kornere çeldi.
51. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında 'ın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Arb Manaj'ın kafa şutu az farkla auta çıktı.
61. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mrsic'in pası ile topu ceza sahasına taşıyan Arb Manaj sert bir sut ile Kaleci Ataberk'in üstünden golü buldu. 2-0
84. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde Arb Manaj'a yaptığı faulde hakem penaltı noktasını gösterdi.
86. dakikada penaltı için topun başına geçen ağları sarstı. 3-0
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