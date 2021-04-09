09 Nisan 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 5-3 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gol düellosunda kazanan Keçiörengücü!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 09.04.2021

. Lig'in 29. haftasında play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada 'yu 5-3 mağlup etti.

. Lig'in 29. haftasında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadeleyi 5-3 kazanan Keçiörengücü önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 18. ve 77. dakikalarda , 25. dakikada , 46. dakikada ile 52. dakikada kaydetti. Altınordu'nun sayılarını ise 49. dakikada ile ilki penaltıdan olmak üzere 57. ve 64. dakikalarda attı.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Keçiörengücü, 49 puana yükseldi ve play-off potası için önemli bir adım attı. 10 maç sonra yenilen Altınordu ise 52 puanla 5. sırada yer aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu evinde 'u konuk edecek. Keçiörengücü ise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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