Keçiörengücü 5-3 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Keçiörengücü play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Altınordu'yu 5-3 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Keçiörengücü ile Altınordu kozlarını paylaştı. Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi 5-3 kazanan Keçiörengücü önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 18. ve 77. dakikalarda Cem, 25. dakikada Mehmet, 46. dakikada Eze ile 52. dakikada Barış kaydetti. Altınordu'nun sayılarını ise 49. dakikada Enis Destan ile ilki penaltıdan olmak üzere 57. ve 64. dakikalarda Ahmet İlhan attı.
Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Keçiörengücü, 49 puana yükseldi ve play-off potası için önemli bir adım attı. 10 maç sonra yenilen Altınordu ise 52 puanla 5. sırada yer aldı.
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Keçiörengücü ise Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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