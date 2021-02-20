20 Şubat 2021, Cumartesi
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Maçtan dakikalar
7. dakikada Guido'nun sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Yasin'in kafa vuruşunda kaleci Ljubic'ten seken meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.
13. dakikada Gökhan Karadeniz'in ceza sahası içi sol tarafından ortasına arka direkte iyi yükselen Guido'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
22. dakikada Mathias Coureur'un ara pasında ceza sahası içi sol tarafına topla buluşan Yasin'in çaprazdan vuruşunda kaleci Ljubic meşin yuvarlağı çeldi.
30. dakikada Erkam'ın uzun pasında defansın arkasında sarkan Mathias Coureur sağ taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ljubic meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
45+2. dakikada sağ kanttan Melih'in ortasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Levent Ayçiçek'in çaprazdan vuruşunda keleci Nurullah Aslan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
48. dakikada sol kanattan Kristal Abazaj'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan İbrahim'in rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Nurullah'ta kaldı.
69. dakikada Ali Yaşar'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
79. dakikada sol tarafta topla buluşan Burak Çalık'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
90+1. dakikada Eduart Rroca'nın orta sahada Djedje'ye yaptığı hareket sonrasına hakem Turgut Doman, Rroca'ya sarı kart gösterdi. İkinci sarı kartını gören Rroca, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
İstanbulspor 0-1 Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig’in 22. haftasında Samsunspor deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinin golünü Guido Koçer kaydetti.
TFF 1. Lig'in 22. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Guido'nun sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Yasin'in kafa vuruşunda kaleci Ljubic'ten seken meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.
13. dakikada Gökhan Karadeniz'in ceza sahası içi sol tarafından ortasına arka direkte iyi yükselen Guido'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
22. dakikada Mathias Coureur'un ara pasında ceza sahası içi sol tarafına topla buluşan Yasin'in çaprazdan vuruşunda kaleci Ljubic meşin yuvarlağı çeldi.
30. dakikada Erkam'ın uzun pasında defansın arkasında sarkan Mathias Coureur sağ taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ljubic meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
45+2. dakikada sağ kanttan Melih'in ortasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Levent Ayçiçek'in çaprazdan vuruşunda keleci Nurullah Aslan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
48. dakikada sol kanattan Kristal Abazaj'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan İbrahim'in rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Nurullah'ta kaldı.
69. dakikada Ali Yaşar'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
79. dakikada sol tarafta topla buluşan Burak Çalık'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
90+1. dakikada Eduart Rroca'nın orta sahada Djedje'ye yaptığı hareket sonrasına hakem Turgut Doman, Rroca'ya sarı kart gösterdi. İkinci sarı kartını gören Rroca, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
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