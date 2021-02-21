TFF 1. Lig'in 22. haftasında Tuzlaspor sahasında Boluspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve 4 hafta aradan sonra galip geldi.

TFF 1. Lig'in 22. hafta maçında Tuzlaspor evinde Boluspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Boluspor 1-0 kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Aykut Demir kaydetti. Tuzlaspor'da 26. dakikada Muhammed Gönülacar direkt kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor 3 maç aradan sonra kaybetti ve 37 puanda kaldı. Boluspor ise 4 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı ve 22 puana yükseldi.

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