21 Şubat 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Tuzlaspor 0-1 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Boluspor 4 hafta sonra kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve 4 hafta aradan sonra galip geldi.

TFF 1. Lig'in 22. hafta maçında evinde 'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Boluspor 1-0 kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada kaydetti. Tuzlaspor'da 26. dakikada Muhammed Gönülacar direkt kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor 3 maç aradan sonra kaybetti ve 37 puanda kaldı. Boluspor ise 4 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı ve 22 puana yükseldi.

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