Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Tuzlaspor'u 2-1 mağlup ederek 4 maç aranın ardından 3 puanla tanıştı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip 37. dakikada Thuram'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi takıma beraberliği getiren golü 49'da Samuel Yohou kendi kalesine attı.

Maçın sonucunu belirleyen gol ise 56. dakikada Eduard Rroca kaydetti. Tuzlaspor, 73. dakikada Thuram'ın kullandığı bir penaltı atışından da yararlanamadı.

4 maç sonra galip gelen İstanbulspor puanını 51'e yükseltirken üst üste 5. maçını kaybeden Tuzlaspor 41 puanda kaldı.

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