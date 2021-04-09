09 Nisan 2021, Cuma

TFF 1. LİG

İstanbulspor 2-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İstanbulspor geriden gelerek kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 09.04.2021

. Lig'in 29. haftasında sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 'u 2-1 mağlup ederek 4 maç aranın ardından 3 puanla tanıştı.

. Lig'in 29. haftasında sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta 'u 2-1 mağlup etti.

'nda oynanan mücadelede konuk ekip 37. dakikada Thuram'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi takıma beraberliği getiren golü 49'da kendi kalesine attı.

Maçın sonucunu belirleyen gol ise 56. dakikada kaydetti. Tuzlaspor, 73. dakikada Thuram'ın kullandığı bir penaltı atışından da yararlanamadı.

4 maç sonra galip gelen İstanbulspor puanını 51'e yükseltirken üst üste 5. maçını kaybeden Tuzlaspor 41 puanda kaldı.

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