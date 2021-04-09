İstanbulspor 2-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Tuzlaspor'u 2-1 mağlup ederek 4 maç aranın ardından 3 puanla tanıştı.
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip 37. dakikada Thuram'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi takıma beraberliği getiren golü 49'da Samuel Yohou kendi kalesine attı.
Maçın sonucunu belirleyen gol ise 56. dakikada Eduard Rroca kaydetti. Tuzlaspor, 73. dakikada Thuram'ın kullandığı bir penaltı atışından da yararlanamadı.
4 maç sonra galip gelen İstanbulspor puanını 51'e yükseltirken üst üste 5. maçını kaybeden Tuzlaspor 41 puanda kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Son dakika corona virüsü haberleri: Sinovac aşısının bağışıklık oranı ne? Açıklandı...
- Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 6 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Nisan Kapalıçarşı altın fiyatları!
- Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig