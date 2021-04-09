09 Nisan 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Eskişehirspor 0-5 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Giresun Eskişehir'i farklı geçti
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 09.04.2021

. Lig'in 29. haftasınad , Eskişehirspor'u Balde (2), Eren, Hayrullah ve Muhammed'in golleriyle 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

'inci Lig'in 29'uncu haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği GZT 'a 5-0 mağlup oldu.

7'nci dakikada gelişen Giresunspor atağında, 'ın ceza sahasına ortasına , kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

25'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Balde'nin şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

43'üncü dakikada Sergio'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde topa dokunan Hayrullah takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.

71'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Balde sert vurdu, top ağlara gitti: 0-4.

88'inci dakikada Himmet ceza sahası dışından vurdu : 0-5

Karşılaşma GZT Giresunspor'un 5-0'lık galibiyeti ile bitti.

STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: , ,
ESKİŞEHİRSPOR: - (Dk.85 Arda), , , , (Dk.46 Utku), , , Uğur Can, Necati Atilla (Dk.46 Onur Arı), İbrahim Halil Öner.
GZT GİRESUNSPOR: Tolgahan- Sergen (Dk.46 Sadi), Hayrullah, Diarra, Kerem Kalafat, Sergio (Dk.55 Traore), Erol Can Akdağ, Nalepa (Dk.64 Mehmet Taş), Milinkovic, Eren Tozlu (Dk.55 Caner), Balde (Dk. 74 Himmet).
GOLLER: Dk. 7 Eren Tozlu, Dk. 25 ve 71 Balde, Dk. 43 Hayrullah, Dk.88 Himmet (GZT Giresunspor)
SARI KARTLAR: Sergen (GZT Giresunspor)
KIRMIZI KART: Dk. 45 Milinkovic (GZT Giresunspor)



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