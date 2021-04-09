Eskişehirspor 0-5 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 29. haftasınad Giresunspor, Eskişehirspor'u Balde (2), Eren, Hayrullah ve Muhammed'in golleriyle 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği GZT Giresunspor'a 5-0 mağlup oldu.
7'nci dakikada gelişen Giresunspor atağında, Kerem Kalafat'ın ceza sahasına ortasına Eren Tozlu, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.
25'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Balde'nin şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.
43'üncü dakikada Sergio'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde topa dokunan Hayrullah takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.
71'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Balde sert vurdu, top ağlara gitti: 0-4.
88'inci dakikada Himmet ceza sahası dışından vurdu : 0-5
Karşılaşma GZT Giresunspor'un 5-0'lık galibiyeti ile bitti.
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Emre Kargın, Mehmet Kapluhan, Murat Tuğberk Curbay
ESKİŞEHİRSPOR: Mehmet Uğur- Bartu Göçmen (Dk.85 Arda), Berkay Tanır, Bedirhan, Furkan Balaban, Selman (Dk.46 Utku), Doğukan, Furgan Polat, Uğur Can, Necati Atilla (Dk.46 Onur Arı), İbrahim Halil Öner.
GZT GİRESUNSPOR: Tolgahan- Sergen (Dk.46 Sadi), Hayrullah, Diarra, Kerem Kalafat, Sergio (Dk.55 Traore), Erol Can Akdağ, Nalepa (Dk.64 Mehmet Taş), Milinkovic, Eren Tozlu (Dk.55 Caner), Balde (Dk. 74 Himmet).
GOLLER: Dk. 7 Eren Tozlu, Dk. 25 ve 71 Balde, Dk. 43 Hayrullah, Dk.88 Himmet (GZT Giresunspor)
SARI KARTLAR: Sergen (GZT Giresunspor)
KIRMIZI KART: Dk. 45 Milinkovic (GZT Giresunspor)
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