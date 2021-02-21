Adana Demirspor Samet Aybaba'ya emanet!

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.



Cüneyt Dumlupınar'dan sonra teknik direktörlük koltuğuna mavi-lacivertli ekip deneyimli teknik adam Samet Aybaba'yı getiriyor. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Açıklama şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz teknik direktör konusunda tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul'da resmi sözleşme imzalanıp kamuoyu ile paylaşılacaktır."

DİĞER

TFF 1. LİG HABERLERİ