21 Şubat 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Adana Demirspor Samet Aybaba'ya emanet!

Samet Aybaba'nın yeni takımı belli oldu!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

TFF 1. Lig takımlarından 'da Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden , ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Cüneyt Dumlupınar'dan sonra teknik direktörlük koltuğuna mavi-lacivertli ekip deneyimli teknik adam Samet Aybaba'yı getiriyor. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz teknik direktör konusunda tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul'da resmi sözleşme imzalanıp kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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