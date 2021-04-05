05 Nisan 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Bursaspor - Altay maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.04.2021

. Lig'in 28. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bursaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bursaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURSASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Altay maçı 5 Nisan Pazartesi günü saat 19:00'da 'da canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Eskişehirspor küme düştü! Eskişehirspor küme düştü!
Menemenspor ile Ümraniyespor yenişemedi! Menemenspor ile Ümraniyespor yenişemedi!
Adana deplasmanda Bolu'yu devirdi Adana deplasmanda Bolu'yu devirdi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör