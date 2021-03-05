06 Mart 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

İstanbulspor 0-0 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 05.03.2021

. Lig’in 25. haftasında sahasında karşılaştığı Ankara ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

22. dakikada sağ taraftan 'nın ceza sahası içine girip son çizgiye inerek içeriye çevirdiği pasta penaltı noktası üzerinde 'ün yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
41. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren 'ın vuruşunda kaleci 'dan dönen topu alan altıpastan tamamlamak istedi fakat meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
49. dakikada Levent Ayçiçek'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde 'ın kafa vuruşunda sol direkten dönen topu kaleci Metin Uçar çeldi, defans uzaklaştırdı.
52. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde 'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden çıktı.
86. dakikada 'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.

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