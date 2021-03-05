İstanbulspor 0-0 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig’in 25. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
22. dakikada sağ taraftan Eduart Rroca'nın ceza sahası içine girip son çizgiye inerek içeriye çevirdiği pasta penaltı noktası üzerinde Eslem Öztürk'ün yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
41. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Mirkan Aydın'ın vuruşunda kaleci Metin Uçar'dan dönen topu alan Levent Ayçiçek altıpastan tamamlamak istedi fakat meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
49. dakikada Levent Ayçiçek'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda sol direkten dönen topu kaleci Metin Uçar çeldi, defans uzaklaştırdı.
52. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mehmet Tayfun Dingil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden çıktı.
86. dakikada Valon Ethemi'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!