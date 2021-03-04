04 Mart 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı açıklamalarda bulundu! "Manchester City..."

Eyüpspor'a transfer olmuştu! Hedefim Manchester City...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

Devre arası transfer döneminde 'dan 'a transfer olan , kariyeri ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Eyüpspor'un kendisi için iyi bir tercih olduğunu dile getiren genç oyuncu, "'de oynama hedefim var" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı 'un formasını giyen , 'nın kampında 'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 2017'de tarafından keşfedilen 19 yaşındaki forvet, "Galatasaray'a ne çok erken ne de çok geç geldim. İdeal bir yaşta geldim. Sonrasında da milli takıma gittim. Benim için hızlı bir yükseliş oldu" dedi.

"ÜMİT MİLLİ TAKIMI'NA VE İLERİSİNE HAZIRLANIYORUZ"

'nda iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen genç futbolcu, "Çok iyi bir kamp geçiriyoruz, hocalarım ve burada çalışanlar bizlere karşı çok iyiler. Antrenmanlarımız çok keyifli geçiyor. 'na ve ilerisine hazırlanıyoruz. iptal oldu ama kampı iptal etmedik ve bizim için iyi oldu" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIMLA AVRUPA'YA GİTTİĞİMİZDE SCOUT'LAR VE MENAJERLER MAÇLARIMIZI ÇOK FAZLA İZLİYOR"

Milli takım forması altında 'da oynadıkları maçların dikkatle takip edildiğini dile getiren Erencan Yardımcı, "Milli takımla Avrupa'ya gittiğimizde scout'lar ve menajerler maçlarımızı çok fazla izliyor. Avrupa'da alt yaş maçları çok önemseniyor. Avrupa'da oynadığımız maçlar bizim için podyum oluyor. Takımımızda yer bulmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

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"GALATASARAY'A İDEAL YAŞTA GELDİM"

Amatörde mücadele eden 'nden 2017 yılında Galatasaray'a gelen Erencan Yardımcı, "Galatasaray'a ne çok erken ne de çok geç geldim. İdeal bir yaşta geldim. Sonrasında da milli takıma gittim. Benim için hızlı bir yükseliş oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"MANCHESTER CITY'DE OYNAMA HEDEFİM VAR"

Hem Galatasaray'a gelişi hem de milli takımın alt yaş kategorilerinde forma giymesi için ise Yardımcı, "Buraya kadar kariyerimde hızlı yükseldim ama şimdi yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. A Milli Takım'da ve Avrupa'da forma giymek istiyorum. Özellikle Premier Lig ekibi 'de oynama hedefim var" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİM HIZLI GELİŞTİ, EYÜPSPOR BENİM İÇİN İYİ BİR TERCİH OLDU"

Devre arasında Galatasaray'dan Eyüpspor'a transferini de yorumlayan Erencan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Transferim hızlı gelişti. Eyüpspor benim için iyi bir tercih oldu ve onu iyi kullanacağımı düşünüyorum. Başkan, hocalarım ve takımdaki ağabeylerimin bana karşı yaklaşımı çok iyi. İnşallah bunu iyi kullanırım ve hedeflerime daha hızlı bir şekilde giderim."

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