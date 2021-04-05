05 Nisan 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor 1 - 3 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altay Bursa'da hata yapmadı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 Giriş Tarihi: 05.04.2021

. Lig'in 28. haftasında, ile karşı karşıya geldi. ekibi deplasmanda, Paixao, ve 'un kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. İşte detaylar...

. Lig'in 28. haftasında ile karşı karşıya geldi. ekibi 12'de Paixao, 51'de ve 90+4'te 'ün kendi kalesine attığı gollerle maçı 3-1 kazandı. Bursaspor'un tek golü ise, 90+4'te 'den geldi:

Bu sonuçla Altay 53 puanla 3. sıraya yükselirken, Bursaspor 40 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan 'dan aldığı topla ceza sahasına giren pasını arka direkteki Batuhan Kör'e aktardı. Batuhan'ın kontrolünün ardından yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

12'nci dakikada Altay golle öne geçti. Önce Kappel ile tehlike yaratan Altay'da, deneyimli oyuncunun vuruşu sonrası 'nın müdahalesiyle yavaşlayan top kaleci Ataberk'de kaldı. Aynı dakika içerisinde bu kez soldan atak geliştiren Altay'da, Çelik'in yerden yaptığı ortada kale ağzında düzgün bir vuruşa imza atan , fileleri havalandırdı: 0-1.

24'üncü dakikada Altay bir kez daha gole yaklaştı. Kappel, sağ kanattan getirdiği topu geriden destek veren 'e aktardı. 'in gelişine yaptığı vuruşta kaleci Ataberk, topa sahip oldu.

44'üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kappel'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta yöneldi.

51'inci dakikada Altay, farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisine sağdan giren Kappel'in pası sonrası, arka direkte topla buluşan Erhan Çelenk, rahat pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

53'üncü dakikada Kappel'in sağdan ortaladığı topa Paixao vole vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

90'ıncı dakikada ceza yayında topla buluşan 'ın vuruşunda meşin yuvarlak, üstten az farkla auta çıktı.

90+4'üncü dakikada Bursaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına doğru Burak Altıparmak tarafından gönderilen topa Batuhan Kör kafa vuruşunu yaparken meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

90+4'üncü dakikada yediği golün ardından santra yapan Altay'ın, hızlı gerçekleştirdiği atakta Kappel, sağdan ceza alanına girerek içeri çevirdi, savunmadan Akgün ters vuruşla topu filelerine gönderdi: 1-3.

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