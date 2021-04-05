Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında, Bursaspor ile Altay karşı karşıya geldi. İzmir ekibi deplasmanda, Paixao, Erhan ve Aykut'un kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. İşte detaylar...

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Bursaspor ile Altay karşı karşıya geldi. İzmir ekibi 12'de Paixao, 51'de Erhan Çelenk ve 90+4'te Aykut Aygün'ün kendi kalesine attığı gollerle maçı 3-1 kazandı. Bursaspor'un tek golü ise, 90+4'te Batuhan Kör'den geldi:

Bu sonuçla Altay 53 puanla 3. sıraya yükselirken, Bursaspor 40 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Onur'dan aldığı topla ceza sahasına giren Burak Kapacak pasını arka direkteki Batuhan Kör'e aktardı. Batuhan'ın kontrolünün ardından yaptığı vuruşta kaleci Cihan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



12'nci dakikada Altay golle öne geçti. Önce Kappel ile tehlike yaratan Altay'da, deneyimli oyuncunun vuruşu sonrası Taha'nın müdahalesiyle yavaşlayan top kaleci Ataberk'de kaldı. Aynı dakika içerisinde bu kez soldan atak geliştiren Altay'da, Erhan Çelik'in yerden yaptığı ortada kale ağzında düzgün bir vuruşa imza atan Marco Paixao, fileleri havalandırdı: 0-1.



24'üncü dakikada Altay bir kez daha gole yaklaştı. Kappel, sağ kanattan getirdiği topu geriden destek veren Cebrail Karayel'e aktardı. Cebrail'in gelişine yaptığı vuruşta kaleci Ataberk, topa sahip oldu.



44'üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kappel'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta yöneldi.



51'inci dakikada Altay, farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisine sağdan giren Kappel'in pası sonrası, arka direkte topla buluşan Erhan Çelenk, rahat pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.



53'üncü dakikada Kappel'in sağdan ortaladığı topa Paixao vole vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.



90'ıncı dakikada ceza yayında topla buluşan Zeki Yıldırım'ın vuruşunda meşin yuvarlak, üstten az farkla auta çıktı.



90+4'üncü dakikada Bursaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına doğru Burak Altıparmak tarafından gönderilen topa Batuhan Kör kafa vuruşunu yaparken meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.



90+4'üncü dakikada yediği golün ardından santra yapan Altay'ın, hızlı gerçekleştirdiği atakta Kappel, sağdan ceza alanına girerek içeri çevirdi, savunmadan Aykut Akgün ters vuruşla topu filelerine gönderdi: 1-3.

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