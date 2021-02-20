Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu ile Adanaspor, Enis ve Ozegovic'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu ile Adanaspor, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

İzmir ekibinin golü 20. dakikada Enis Destan'dan gelirken, Akdeniz temsilcisinin golünü 30. dakikada Ognjen Ozegovic kaydetti.

Altınordu bu sonuçla puanını 38'e çıkararak 6. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. beraberliğini alan Adanaspor ise 26 puanla 12. sırada kendine yer buldu.

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