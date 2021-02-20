20 Şubat 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Altınordu 1-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altınordu ile Adana puanları paylaştı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında ile , ve 'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

ekibinin golü 20. dakikada Destan'dan gelirken, temsilcisinin golünü 30. dakikada Ognjen kaydetti.

Altınordu bu sonuçla puanını 38'e çıkararak 6. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. beraberliğini alan Adanaspor ise 26 puanla 12. sırada kendine yer buldu.

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