TFF 1. Lig'in 28. haftasında Balıkesirspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Balıkesirspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Balıkesirspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Bandırmaspor maçı 4 Nisan Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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