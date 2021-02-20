TFF 1. Lig'in 22. haftasında Menemenspor sahasında Akhisarspor'u ağırladı. 8 gollü mücadeleyi ev sahibi ekip 6-2 kazandı.

TFF 1. Lig'in 22. hafta maçında Menemenspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. 8 golün çıktığı maçı Menemenspor 6-2 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Halil Yeral (k.k), 9. 45+3 ve 90. dakikalarda Akanbi, 13. dakikada Rıdvan Koçak ve 66'da Furkan Bayır kaydetti. Akhisarspor'un golleri ise 15. dakikada Peter ve 84'te Bertuğ Bayar'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Menemenspor 23 puana yükseldi. Akhisarspor ise 19 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Menemenspor'da sol taraftan köşe vuruşu kullanan Mohamed, kaleye kavisli bir top yönlendirdi. Kaleci Halil Yeral topu yumruklamaya çıkarken ters bir dokunuşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

10'uncu dakikada Tayfun'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Furkan topu kafayla kaleye gönderdi, sol kale direğine çarpıp oyun alanına dönen topa vuran Rasheed, fileleri sarstı: 2-0.

13'üncü dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında Mohamed'in ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Halil Yeral topu uzaklaştırdı. Ceza sahası çizgisinde bulunan Rıdvan üzerine gelen topa gelişine vurdu: 3-0.

16'ncı dakikada sol kanattan atak yapan Akhisarspor'da Delarge ceza sahasına ortaladı, kale önünde defansın müdahale ettiği topu önünde bulan Peter, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

45+4'üncü dakikada orta alandan yüklenen Menemenspor'da Mohamed'in attığı ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Rasheed, kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 4-1.

53'üncü dakikada sağ kanattan atak yapan Menemenspor'da Omar, topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına girip şutunu attı, kaleci Halil Yeral topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

65'inci dakikada Tayfun Aydoğan ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içinde seken topa müdahale eden kaleci Halil Yeral, topu kornere gönderdi.

66'ncı dakikada sağ taraftan korner kullanan Menemenspor'da karambolden gelen top kaleci Halil Yeral'dan kale önünde sekti, topu önünde bulan Furkan Bayır sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 5-1.

83'üncü dakikada sağ kanattan atağa çıkan Akhisarspor'da Kemal Cingirt'in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Bertuğ Bayar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-2.

90'ıncı dakikada Mehmet'in ara pasında Rasheed kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plasesini yaptı: 6-2.

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