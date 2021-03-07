TFF 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Boluspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Boluspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Boluspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLUSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Boluspor - Bursaspor maçı 7 Mart Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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