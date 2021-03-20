20 Mart 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ümraniyespor 1-2 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Balıkesirspor 4 maç sonra kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı ve 4 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Balıkesirspor'un gollerini 44'te Muhammed Durmuş ve 87. dakikada Otoo kaydederken; Ümraniyespor'un tek golü ise 39. dakikada Atakan Üner'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 2 maç aradan sonra kaybetti ve 37 puanda kaldı. Balıkesirspor ise 4 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı ve 29 puana yükseldi.

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