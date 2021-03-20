Eskişehirspor 1-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Eskişehirspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Zirve yarışını ve düşme hattını ilgilendiren karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Adana Demirspor'un golünü 89. dakikada Emircan Altıntaş atarken, Eskişehirspor ise 90+4'te Sezgin Coşkun'la skoru 1-1'e getirdi.
Bu sonuçla birlikte Eskişehirspor 4 hafta sonra puanla tanıştı ve 8 puana ulaştı. Adana Demirspor'un ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 49 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada ceza sahasında topla buluşan Hasan'ın sert vuruşunda top direkten döndü.
32. dakikada Yunus'un ara pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Mehmet'in sert şutunda kaleci Cengiz topu kornere çeldi.
66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın sert şutunda kaleci Cengiz topu iki hamlede kontrol etti.
78. dakikada Furgan'ın pasında sağ kanatta topu alan Bedirhan'ın çektiği şutta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.
80. dakikada Furgan'ın ceza sahasının dışından vuruşunda kaleci Zubas topu güçlükle kurtardı.
89. dakikada Adana Demirspor kontra atağında ceza sahasında Volkan'ın pasıyla buluşan Emircan, topu ağlara gönderdi. 0-1
90. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önüne alan Sezgin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
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