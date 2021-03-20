20 Mart 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Eskişehirspor 1-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Adana Demirspor'a Eskişehir çelmesi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Zirve yarışını ve düşme hattını ilgilendiren karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Adana Demirspor'un golünü 89. dakikada Emircan Altıntaş atarken, Eskişehirspor ise 90+4'te Sezgin Coşkun'la skoru 1-1'e getirdi.

Bu sonuçla birlikte Eskişehirspor 4 hafta sonra puanla tanıştı ve 8 puana ulaştı. Adana Demirspor'un ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 49 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada ceza sahasında topla buluşan Hasan'ın sert vuruşunda top direkten döndü.

32. dakikada Yunus'un ara pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Mehmet'in sert şutunda kaleci Cengiz topu kornere çeldi.

66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın sert şutunda kaleci Cengiz topu iki hamlede kontrol etti.

78. dakikada Furgan'ın pasında sağ kanatta topu alan Bedirhan'ın çektiği şutta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

80. dakikada Furgan'ın ceza sahasının dışından vuruşunda kaleci Zubas topu güçlükle kurtardı.

89. dakikada Adana Demirspor kontra atağında ceza sahasında Volkan'ın pasıyla buluşan Emircan, topu ağlara gönderdi. 0-1

90. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önüne alan Sezgin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

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