İstanbulspor 1-2 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor sahasında Altınordu'yu ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Altınordu kozlarını paylaştı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Altınordu'nun gollerini 48'de Metehan Mimaroğlu ve 53'te Oğulcan Ülgün kaydederken, İstanbulspor'un tek golü ise 62. dakikada Rroca'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 47 puanda kaldı. Altınordu ise yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve 49 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

44. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Kristal Abazaj'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

48. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

53. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Ahmet İlhan Özek'in ortasında defanstan seken topu alan Ufuk Budak'ı pasını Oğulcan Ülgün'e aktardı. Oğulcan'ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

61. dakikada Levent Ayçiçek'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defansta seken topu alan Eduart Rroca'nın penaltı noktası civarından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

DİĞER

TFF 1. LİG HABERLERİ