20 Mart 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

İstanbulspor 1-2 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Altınordu'nun serisi sürüyor!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında 'yu ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Altınordu'nun gollerini 48'de Metehan Mimaroğlu ve 53'te Oğulcan Ülgün kaydederken, İstanbulspor'un tek golü ise 62. dakikada Rroca'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 47 puanda kaldı. Altınordu ise yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve 49 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

44. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Kristal Abazaj'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

48. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

53. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Ahmet İlhan Özek'in ortasında defanstan seken topu alan Ufuk Budak'ı pasını Oğulcan Ülgün'e aktardı. Oğulcan'ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

61. dakikada Levent Ayçiçek'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defansta seken topu alan Eduart Rroca'nın penaltı noktası civarından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Balıkesirspor 4 maç sonra kazandı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Balıkesirspor 4 maç sonra kazandı! Balıkesirspor 4 maç sonra kazandı!
Samsunspor - Giresunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor - Giresunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ