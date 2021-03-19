19 Mart 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberi: TFF açıkladı! 1 hakemin corona virüsü testi pozitif çıktı

TFF açıkladı! 1 hakemin testi pozitif
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

Son dakika spor haberi: bir üst klasman hakeminin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu () Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimizin 17.03.2021 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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