20 Mart 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

. Lig'in 27. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESKİŞEHİRSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da 'da canlı yayınlanacak.

Ümraniyespor - Balıkesirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Samsunspor - Giresunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor - Giresunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ümraniyespor - Balıkesirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ümraniyespor - Balıkesirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İstanbulspor - Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İstanbulspor - Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ