TFF 1. Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Eskişehirspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESKİŞEHİRSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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