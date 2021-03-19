19 Mart 2021, Cuma
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Altay - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Altay ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altay - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Altay ile Menemenspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altay - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALTAY - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Altay - Menemenspor maçı 19 Mart Cuma günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
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