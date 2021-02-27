TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Adana Demirspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Bandırmaspor maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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