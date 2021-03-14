14 Mart 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Tuzlaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Tuzlaspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

. Lig'in 26. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tuzlaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TUZLASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - Ümraniyespor maçı 14 Mart Pazar günü saat 13:30'da 'da canlı yayınlanacak.

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