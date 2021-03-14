14 Mart 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Menemespor 0-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Menemen'de puanlar paylaşıldı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

. Lig'in 26. haftasında evinde ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta , konuk ettiği 'la golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Alhassan 73'te kırmızı kart gördü.

7'nci dakikada sol kanattan atak yapan Menemenspor'da ceza sahası içinde topla buluşan , sol çaprazdan kaleyi denedi ancak kaleci Karacic yere uzanarak topun sahibi oldu.

28'inci dakikada sağ kanattan gelişen Menemenspor atağında Ba'nın ceza sahası içine yerden çevirdiği topa gelişine vuran 'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

45+2'nci dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazanan Menemenspor'da topun başına geçen Tayfun Aydoğan, meşin yuvarlağı doksana gönderse de kaleci Karacic topu tek elle yumruklayarak uzaklaştırdı.

63'üncü dakikada Adanaspor ceza sahasında gerçekleşen pozisyonda 'nın pasıyla sağ çaprazda topa gelişine vuran Alhassan'ın şutunda top kalenin üstünden auta gitti.

88'inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazanan Menemenspor'da topun başına geçen , topu kaleye yönlendirdi ancak kaleci Karacic topu çift yumrukla uzaklaştırdı.


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