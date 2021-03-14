Menemespor 0-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Menemenspor evinde Adanaspor ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Menemenspor, konuk ettiği Adanaspor'la golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Alhassan 73'te kırmızı kart gördü.



7'nci dakikada sol kanattan atak yapan Menemenspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Rasheed, sol çaprazdan kaleyi denedi ancak kaleci Karacic yere uzanarak topun sahibi oldu.



28'inci dakikada sağ kanattan gelişen Menemenspor atağında Ba'nın ceza sahası içine yerden çevirdiği topa gelişine vuran Tayfun Aydoğan'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.



45+2'nci dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazanan Menemenspor'da topun başına geçen Tayfun Aydoğan, meşin yuvarlağı doksana gönderse de kaleci Karacic topu tek elle yumruklayarak uzaklaştırdı.



63'üncü dakikada Adanaspor ceza sahasında gerçekleşen pozisyonda İsmail Odabaşı'nın pasıyla sağ çaprazda topa gelişine vuran Alhassan'ın şutunda top kalenin üstünden auta gitti.



88'inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazanan Menemenspor'da topun başına geçen Mehmet Aytemiz, topu kaleye yönlendirdi ancak kaleci Karacic topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

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