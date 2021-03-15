15 Mart 2021, Pazartesi
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Bursaspor, 15'inci dakikada gole yaklaştı. Onur'un sol kanattan yaptığı ortada Berat, ceza sahası içerisinde vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top sonrası, tehlike Ankaraspor defansı tarafından uzaklaştırıldı.
Ankaraspor, 20'nci dakikada korner dönüşünde hızla atağa çıktı. Orta alandan aldığı pasla bir anda ceza sahasına topla birlikte yönelen Olatunbosun, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Olatunbosun'un vuruşunda kaleci Canberk topu ayaklarıyla çelerek tehlikeyi önledi.
Ankaraspor, 33'üncü dakikada golü buldu. Bir süre top çeviren konuk ekipte ceza yayına gelen Olatunbosun, pasını sağ çaprazda bekleyen Mehmet Burak'a çıkardı. Mehmet Burak, ceza sahası içerisinde topu soluna çektikten sonra yaptığı plase vuruş ile meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 0-1.
39'uncu dakikada Bursaspor skora dengeyi getirdi. İsmail Çokçalış'ın sağ kanattan içeriye doğru çevirdiği topa Burak Kapacak, gelişine vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.
Bursaspor, 51'inci dakikada öne geçti. İsmail'in sağ kanattan pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ramazan Keskin, yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-1.
78'inci dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Burak Altıparmak'ın serbest vuruştan yaptığı orta sonrası, ceza sahasında Cüneyt Köz'ün dokuşunuyla meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-1.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.
Bursaspor 3-1 Ankaraspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1’inci Lig’in 26’ncı haftasında Bursaspor, evinde Ankaraspor'u 3-1 mağlup etti.
Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Bursaspor, sahasında geriye düştüğü mücadelede Ankaraspor'u 3-1 yenmeyi başardı. Bursaspor'un golleri Burak Kapacak, Ramazan Keskin ve Cüneyt Köz'den gelirken, Ankaraspor'un tek golünü Mehmet Burak Tarlabölen kaydetti.
Bursaspor, 15'inci dakikada gole yaklaştı. Onur'un sol kanattan yaptığı ortada Berat, ceza sahası içerisinde vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top sonrası, tehlike Ankaraspor defansı tarafından uzaklaştırıldı.
Ankaraspor, 20'nci dakikada korner dönüşünde hızla atağa çıktı. Orta alandan aldığı pasla bir anda ceza sahasına topla birlikte yönelen Olatunbosun, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Olatunbosun'un vuruşunda kaleci Canberk topu ayaklarıyla çelerek tehlikeyi önledi.
Ankaraspor, 33'üncü dakikada golü buldu. Bir süre top çeviren konuk ekipte ceza yayına gelen Olatunbosun, pasını sağ çaprazda bekleyen Mehmet Burak'a çıkardı. Mehmet Burak, ceza sahası içerisinde topu soluna çektikten sonra yaptığı plase vuruş ile meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 0-1.
39'uncu dakikada Bursaspor skora dengeyi getirdi. İsmail Çokçalış'ın sağ kanattan içeriye doğru çevirdiği topa Burak Kapacak, gelişine vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.
Bursaspor, 51'inci dakikada öne geçti. İsmail'in sağ kanattan pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ramazan Keskin, yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-1.
78'inci dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Burak Altıparmak'ın serbest vuruştan yaptığı orta sonrası, ceza sahasında Cüneyt Köz'ün dokuşunuyla meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-1.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.
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