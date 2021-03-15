15 Mart 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor 3-1 Ankaraspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bursaspor 3 puanı 3 golle aldı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

Spor Toto 1’inci Lig’in 26’ncı haftasında , evinde 'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında , sahasında geriye düştüğü mücadelede 'u 3-1 yenmeyi başardı. Bursaspor'un golleri , ve 'den gelirken, Ankaraspor'un tek golünü kaydetti.

Bursaspor, 15'inci dakikada gole yaklaştı. 'un sol kanattan yaptığı ortada , ceza sahası içerisinde vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top sonrası, tehlike Ankaraspor defansı tarafından uzaklaştırıldı.

Ankaraspor, 20'nci dakikada korner dönüşünde hızla atağa çıktı. Orta alandan aldığı pasla bir anda ceza sahasına topla birlikte yönelen Olatunbosun, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Olatunbosun'un vuruşunda topu ayaklarıyla çelerek tehlikeyi önledi.

Ankaraspor, 33'üncü dakikada golü buldu. Bir süre top çeviren konuk ekipte ceza yayına gelen Olatunbosun, pasını sağ çaprazda bekleyen 'a çıkardı. Mehmet Burak, ceza sahası içerisinde topu soluna çektikten sonra yaptığı plase vuruş ile meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 0-1.

39'uncu dakikada Bursaspor skora dengeyi getirdi. Çokçalış'ın sağ kanattan içeriye doğru çevirdiği topa Burak Kapacak, gelişine vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.

Bursaspor, 51'inci dakikada öne geçti. İsmail'in sağ kanattan pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ramazan Keskin, yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-1.

78'inci dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. 'ın serbest vuruştan yaptığı orta sonrası, ceza sahasında Cüneyt Köz'ün dokuşunuyla meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.
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