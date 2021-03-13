13 Mart 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor 2-0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Adana Demirspor seriye bağladı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

. Lig'in 26. haftasında evinde 'u 2-0 mağlup etti.

'inci Lig'in 26'ncı haftasında , sahasında ağırladığı 'u 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

6'ncı dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan 'ın ara pasıyla buluşan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

23'üncü dakikada Adana Demirspor'da köşe vuruşu kullanan 'ın ortasına kafa vuruşu yapan , topu az farkla auta yolladı.

26'ncı dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor, topla buluşan 'ın sert vuruşuyla meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı Adana Demirspor'un üstünlüğüyle son buldu.

51'inci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan, topu önüne çekerek sert bir şut çekti. Gökhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

55'inci dakikada Adana Demirspor'da Sedat topla ceza sahası içerisine girerek sert bir şut çekti. Kaleci topu köşeden çeldi.

57'nci dakikada Adana Demirspor'da Gökhan'ın ara pasıyla topla buluşan 'ın vuruşunda top kalecide kaldı.

58'inci dakikada Gökhan'ın pasıyla buluşan Pa Dibba ceza sahası içerisine girer girmez sert bir şut çekti. Top üstten auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 2 farklı skorla yendi.
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