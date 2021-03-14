14 Mart 2021, Pazar
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Maçtan dakikalar:
15. dakikada Erhan Çelenk'in pası ile kaleci Atilla ile karşı karşıya kalan Kappel topu ağlara gönderdi. 0-1
41. dakikada Paixao'nun düşülmesi ile kazanılan serbest atışta topun başına geçen Mehmet Erdem Uğurlu'nun direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
51. dakikada Mehmet Erdem'in ortasında ceza sahası içinde Kappel'in şutu kaleyi bulmadı.
62. dakikada gKappel'in ceza sahası içine ortalığı topa gelişine vuran Thiam'ın şutu az farkla auta çıktı.
89. dakikada Arb Manaj'ın düşülmesi ile kazanılan serbest atışı kullanan Taşkın Çalış'ın sert şutu kaleci Cihan'da kaldı.
90+4. dakikada Altay atağında topla buluşan Cebrail Karayel'in şutu filelere gitti. 0-3
Balıkesirspor 0-3 Altay (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'de 26. hafta maçında Altay deplasmanda Balıkesirspor'u 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
TFF 1. Lig'in 26. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Altay'ı konuk etti. Mücadele İzmir ekibinin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar:
15. dakikada Erhan Çelenk'in pası ile kaleci Atilla ile karşı karşıya kalan Kappel topu ağlara gönderdi. 0-1
41. dakikada Paixao'nun düşülmesi ile kazanılan serbest atışta topun başına geçen Mehmet Erdem Uğurlu'nun direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
51. dakikada Mehmet Erdem'in ortasında ceza sahası içinde Kappel'in şutu kaleyi bulmadı.
62. dakikada gKappel'in ceza sahası içine ortalığı topa gelişine vuran Thiam'ın şutu az farkla auta çıktı.
89. dakikada Arb Manaj'ın düşülmesi ile kazanılan serbest atışı kullanan Taşkın Çalış'ın sert şutu kaleci Cihan'da kaldı.
90+4. dakikada Altay atağında topla buluşan Cebrail Karayel'in şutu filelere gitti. 0-3
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