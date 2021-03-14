14 Mart 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Balıkesirspor 0-3 Altay (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Altay kayıpsız devam ediyor!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

. Lig'de 26. hafta maçında deplasmanda Balıkesirspor'u 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

. Lig'in 26. hafta müsabakasında Balıkesirspor, 'ı konuk etti. Mücadele İzmir ekibinin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar:

15. dakikada 'in pası ile kaleci Atilla ile karşı karşıya kalan Kappel topu ağlara gönderdi. 0-1

41. dakikada 'nun düşülmesi ile kazanılan serbest atışta topun başına geçen Uğurlu'nun direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

51. dakikada Mehmet Erdem'in ortasında ceza sahası içinde Kappel'in şutu kaleyi bulmadı.

62. dakikada gKappel'in ceza sahası içine ortalığı topa gelişine vuran 'ın şutu az farkla auta çıktı.

89. dakikada Arb Manaj'ın düşülmesi ile kazanılan serbest atışı kullanan 'ın sert şutu kaleci Cihan'da kaldı.

90+4. dakikada Altay atağında topla buluşan 'in şutu filelere gitti. 0-3
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