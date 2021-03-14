TFF 1. Lig'in 26. haftasında Balıkesirspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Balıkesirspor ile Altay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Balıkesirspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Altay maçı 14 Mart Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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