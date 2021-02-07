07 Şubat 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 1 - 0 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Keçiörengücü'nden kritik 3 puan!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

. Lig'in 20. hafta mücadelesinde, sahasında 'u tek golle mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

. Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor. sahasında 'u 1-0 mağlup ederek playoff yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü, 41. dakikada penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla Keçiörengücü puanını 34'e yükseltirken, Adanaspor 24 puanda kaldı.

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