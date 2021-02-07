07 Şubat 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Giresunspor'da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Giresunspor'da corona şoku!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

. Lig ekiplerinden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Yeşil-beyazlılarda 3 futbolcunun testleri pozitif çıktı.

. Lig ekiplerinden 'da, 3 oyuncunun yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ligin 20. haftasında yarın oynanacak maçı öncesi, 3 oyuncunun Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

(TFF) ve ilgili tedavi ve izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığı ifade edilen açıklamada, gerekli tedbirlerin alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.


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