Giresunspor'da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Yeşil-beyazlılarda 3 futbolcunun testleri pozitif çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, 3 oyuncunun yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ligin 20. haftasında yarın oynanacak Bursaspor maçı öncesi, 3 oyuncunun Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığı ifade edilen açıklamada, gerekli tedbirlerin alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Kulübümüz tarafından Bursaspor maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Test sonucu pozitif çıkan futbolcularımız izolasyona alınıp tedavileri başlamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. pic.twitter.com/TgfvHZ2545 — Giresunspor (@Giresunspor) February 7, 2021

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